Bach e la grande musica barocca al Teatro Nuovo con la violinista Isabelle Faust

(Di martedì 30 novembre 2021) Serata nel segno delladomenica 5 dicembre (ore 18.00): alGiovanni da Udine è in arrivo infatti uno dei più prestigiosi complessi specializzati in questo repertorio, l’Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus). Da New York a Tokyo, da Londra a Buenos Aires, l’ensemble dalla sua fondazione nel 1982 si è fatto ambasciatore della più squisita tradizionelesuonata su strumenti d’epoca. Celebri le sue esibizioni accanto a solisti e direttori di fama come René Jacobs, Anna Prohaska, Bejun Mehta e, quest’ultima ospite delle massime istituzioni sinfoniche – dai Berliner Philharmoniker alla London Symphony – e attesa protagonista sul nostro palcoscenico. Nel repertorio ...

...per il suo debutto sul palcoscenico udinese in una scelta di celebri partiture delKantor di Lipsia e di colui che ne ha raccolto felicemente il testimone, il figlio Carl Philipp Emanuel...cui musica attrasse fortemente l'attenzione di altri compositori come Johann Sebastiane fu considerata all'altezza delle opere di Vivaldi, Scarlatti, Corelli, lasciando un repertorio di...