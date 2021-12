Avete mai visto l’ex fidanzata di Gabbani? Avevano un cane insieme – FOTO (Di martedì 30 novembre 2021) Avete mai visto Dalila Iardella, l’ex fidanzata di Francesco Gabbani? I due Avevano anche adottato un cane insieme. Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Quante volte Avete desiderato sapere qualcosa di più della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 30 novembre 2021)maiDalila Iardella,di Francesco? I dueanche adottato un. Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Quante voltedesiderato sapere qualcosa di più della L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

marattin : Tutto quello che avreste sempre sognato sapere su “gli 8 mld sulle tasse” e che non avete mai osato chiedere. In 10… - CarloCalenda : Il punto politico è altro. Vi siete alleati in 22 comuni con i 5S e strillate dal palco “mai con i 5S”. Volete fare… - ACMFergie : RT @salda__: Caro @LucaMarchetti facile fare l’evangelista sulle plusvalenze e parlare di congruità o meno. Tu e @DiMarzio per Sky seguite… - conte_negroni : RT @salda__: Caro @LucaMarchetti facile fare l’evangelista sulle plusvalenze e parlare di congruità o meno. Tu e @DiMarzio per Sky seguite… - giusymc98 : Ma perché mi trovo bloccata da gente che non c’entra niente e con cui non ho mai avuto problemi? Ma che avete? Le manie di persecuzione? -