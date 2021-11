Aversa, era il terrore dell’ex moglie: 45enne in manette. Minacce anche al nuovo compagno (Di martedì 30 novembre 2021) Ex marito non accetta la fine della relazione, arrestato dalla Polizia. È finito in carcere B.E., 45 anni, per i delitti di maltrattamenti contro familiari e di atti persecutori, nonché della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di B. A., cl.’ 48, e B. A., cl.’ 75, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 novembre 2021) Ex marito non accetta la fine della relazione, arrestato dalla Polizia. È finito in carcere B.E., 45 anni, per i delitti di maltrattamenti contro familiari e di atti persecutori, nonché della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di B. A., cl.’ 48, e B. A., cl.’ 75, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

