Autocisterna con 40mila litri di carburante si ribalta e si incendia sulla Flaminia | le operazioni dei Vigili del fuoco – Video

Un'Autocisterna che trasportava 40mila litri di benzina si è ribaltata e incendiata sulla Flaminia, tra Spoleto e Terni. Sul posto Vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale dell'Anas. La strada è chiusa al traffico per permettere ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza il mezzo. L'autista, ferito, è stato trasportato in ospedale. Ecco le immagini delle operazioni di spegnimento.

