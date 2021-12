Austria: multe fino a 7.200 euro per chi rifiuta vaccino anti Covid (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I cittadini Austriaci che rifiuteranno di vaccinarsi a partire da febbraio, quando l'immunizzazione contro il Covid-19 diventerà obbligatoria nel Paese, potranno essere multati fino a 7.200 euro. Lo rivela una bozza di un provvedimento al vaglio del governo Austriaco visionata da Die Presse. Soltanto coloro che per ragioni mediche non possono essere vaccinati sono esenti dalla multa. Non è chiaro dalla bozza se anche il booster sarà obbligatorio o meno e se i guariti saranno trattati con le stesse regole dei vaccinati.Se l'ordine di vaccinarsi verrà rifiutato due volte la multa sarà di 3.600 euro, se la violazione della legge sulla vaccinazione Covid metterà a "serio rischio" altre persone o se l'ordine verrà ancora ignorato, la multa sarà di 7.200 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I cittadinici che rifiuteranno di vaccinarsi a partire da febbraio, quando l'immunizzazione contro il-19 diventerà obbligatoria nel Paese, potranno essere multatia 7.200. Lo rivela una bozza di un provvedimento al vaglio del governoco visionata da Die Presse. Soltanto coloro che per ragioni mediche non possono essere vaccinati sono esenti dalla multa. Non è chiaro dalla bozza se anche il booster sarà obbligatorio o meno e se i guariti saranno trattati con le stesse regole dei vaccinati.Se l'ordine di vaccinarsi verràto due volte la multa sarà di 3.600, se la violazione della legge sulla vaccinazionemetterà a "serio rischio" altre persone o se l'ordine verrà ancora ignorato, la multa sarà di 7.200 ...

