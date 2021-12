Attenzione al reddito: cosa cambia per il "balzo" Irpef (Di martedì 30 novembre 2021) In base alla fascia di reddito, varia il guadagno Irpef con il taglio sulle aliquote: ecco le cifre e cosa accadrà da marzo con l'Assegno unico per i figli Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 novembre 2021) In base alla fascia di, varia il guadagnocon il taglio sulle aliquote: ecco le cifre eaccadrà da marzo con l'Assegno unico per i figli

Advertising

FreddiRossetto : RT @FDI_Parlamento: 'La maggioranza che sostiene l'esecutivo Draghi sembra avere in comune solo le poltrone di governo. Noi abbiamo richies… - larattaenzo79 : RT @FDI_Parlamento: 'La maggioranza che sostiene l'esecutivo Draghi sembra avere in comune solo le poltrone di governo. Noi abbiamo richies… - marisavillani : RT @FDI_Parlamento: 'La maggioranza che sostiene l'esecutivo Draghi sembra avere in comune solo le poltrone di governo. Noi abbiamo richies… - Elisabe94838092 : RT @FDI_Parlamento: 'La maggioranza che sostiene l'esecutivo Draghi sembra avere in comune solo le poltrone di governo. Noi abbiamo richies… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: 'La maggioranza che sostiene l'esecutivo Draghi sembra avere in comune solo le poltrone di governo. Noi abbiamo richies… -