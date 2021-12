Atalanta-Venezia 4-0: orobici nel segno di Pasalic (Di martedì 30 novembre 2021) Una tripletta di Pasalic e la prima rete di Koopmeiners in maglia nerazzurra bastano per decidere le sorti di Atalanta-Venezia. Gara senza storia, padroni di casa che dominano in lungo e in largo per tutta la durata del match. Vittoria che per porta l’Atalanta a pari punti con l’Inter. Seconda sconfitta di fila per il Venezia. Quali sono state le scelte dei mister? 3-4-2-1 per gli orobici, ma c’è qualche cambio per il turnover. Confermato Musso tra i pali così come Djimsiti e Demiral in difesa. Come terzo difensore c’è Palomino. Sulle corsie esterne del centrocampo giocano Hateboer e Pezzella, in mezzo Gasperini sceglie Pessina e Koopmeiners. Sulla trequarti giocano Ilicic e Pasalic, in avanti è Muriel a fungere da terminale offensivo. Zanetti risponde con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 novembre 2021) Una tripletta die la prima rete di Koopmeiners in maglia nerazzurra bastano per decidere le sorti di. Gara senza storia, padroni di casa che dominano in lungo e in largo per tutta la durata del match. Vittoria che per porta l’a pari punti con l’Inter. Seconda sconfitta di fila per il. Quali sono state le scelte dei mister? 3-4-2-1 per gli, ma c’è qualche cambio per il turnover. Confermato Musso tra i pali così come Djimsiti e Demiral in difesa. Come terzo difensore c’è Palomino. Sulle corsie esterne del centrocampo giocano Hateboer e Pezzella, in mezzo Gasperini sceglie Pessina e Koopmeiners. Sulla trequarti giocano Ilicic e, in avanti è Muriel a fungere da terminale offensivo. Zanetti risponde con il ...

