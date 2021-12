Atalanta-Venezia 4-0, Gasperini: “Non abbiamo ancora la credibilità per lottare per lo scudetto” (Di martedì 30 novembre 2021) “Era importante stasera, ero convinto che si potesse fare turnover. Chi ha giocato meno meritava di giocare, non perché era il Venezia ma perché giocavamo dopo tre giorni rispetto alla Juventus, uguale anche se affrontavamo una squadra più forte. Si sono allenati bene, rispetto a Torino c’erano sette giocatori diversi ma ero convinto che la squadra potesse far bene”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria contro il Venezia per 4-0 che rilancia le ambizioni della Dea: “Napoli-Atalanta per lo scudetto? Il Napoli con quello che ha fatto gioca assolutamente per lo scudetto, noi la credibilità non l’abbiamo ancora acquisita, giochiamo per fare il nostro campionato, non ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) “Era importante stasera, ero convinto che si potesse fare turnover. Chi ha giocato meno meritava di giocare, non perché era ilma perché giocavamo dopo tre giorni rispetto alla Juventus, uguale anche se affrontavamo una squadra più forte. Si sono allenati bene, rispetto a Torino c’erano sette giocatori diversi ma ero convinto che la squadra potesse far bene”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, dopo la vittoria contro ilper 4-0 che rilancia le ambizioni della Dea: “Napoli-per lo? Il Napoli con quello che ha fatto gioca assolutamente per lo, noi lanon l’acquisita, giochiamo per fare il nostro campionato, non ...

