Atalanta, l’annuncio in diretta che i tifosi aspettavano (Di martedì 30 novembre 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2024. l’annuncio in diretta da parte dell’ad Percassi. Straordinario poker dell’Atalanta in occasione della sfida del turno infrasettimanale contro il Venezia e un grande colpo era già arrivato nel weekend con la convinta vittoria sulla Juventus. La Dea vive un’altra grande stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 novembre 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2024.inda parte dell’ad Percassi. Straordinario poker dell’in occasione della sfida del turno infrasettimanale contro il Venezia e un grande colpo era già arrivato nel weekend con la convinta vittoria sulla Juventus. La Dea vive un’altra grande stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @Atalanta_BC | Dopo la vittoria contro il Venezia, arriva l'annuncio di #Percassi sul rinnovo di… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio di Percassi in diretta TV: #Gasperini e l'#Atalanta insieme fino al 2024, con opzione per… - sil_fernandes21 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? L'annuncio di Percassi in diretta TV: #Gasperini e l'#Atalanta insieme fino al 2024, con opzione per un altr… - andreastoolbox : Atalanta, l'annuncio di Percassi: 'Gasperini ha firmato il rinnovo fino al 2024' | Sky Sport - YBah96 : RT @DiMarzio: #SerieA, @Atalanta_BC | Dopo la vittoria contro il Venezia, arriva l'annuncio di #Percassi sul rinnovo di #Gasperini https:… -