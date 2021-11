Asili nido e scuola dell’infanzia, dal PNRR 228 mila posti per i bambini fra 0-6 anni (Di martedì 30 novembre 2021) Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della conferenza stampa di presentazione delle prime misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative al settore Istruzione, insieme alla Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, alla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha parlato delle misure dedicate agli Asili nido e alla scuola dell'infanzia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 novembre 2021) Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della conferenza stampa di presentazione delle prime misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () relative al settore Istruzione, insieme alla Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, alla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha parlato delle misure dedicate aglie alladell'infanzia. L'articolo .

