Ascolti tv, successo per "Blanca", cresce il "GF Vip" (Di martedì 30 novembre 2021) La seconda puntata della serie si aggiudica la serata del lunedì 29 novembre Le fiction Rai si confermano anche con la seconda puntata della fiction "Blanca". La produzione tv, in onda su Rai Uno ottiene 5.377.000 spettatori pari al 24.08%. Su Canale 5, alle spalle ma in lieve crescita la puntata del "Grande Fratello Vip". Lo show ha raccolto 3.266.000 spettatori pari al 21.48% di share. Su Rai2 La vera storia della Uno bianca ha interessato 1.183.000 spettatori pari al 5.36% di share (presentazione di 4 minuti: 788.000 – 3.07%). Leggi anche: Report, l'Audit Rai sta valutando la veridicità delle accuse a Sigfrido Ranucci Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.378.000 spettatori (5.83%). Su Rai3, bene ancora una volta Report che ha registrato, davanti al video 1.649.000 spettatori pari ad uno share del 7.18% (presentazione di 13 minuti: 1.529.000 – 5.97%). L'articolo ...

