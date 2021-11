Ascolti 29 novembre, ecco quanto ha fatto la 23^ puntata del Grande Fratello Vip (Di martedì 30 novembre 2021) Parliamo di Ascolti. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 23^ puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Lulù Selassié, Jessica Selassié, Patrizia Pellegrino e Gianmaria Antinolfi. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gianmaria, Lulù, Jessica e Patrizia. #GFVIP pic.twitter.com/zxnCeErXWb — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 30, 2021 Su Rai 1 la nuova puntata della nuova fiction Blanca ha registrato un netto di 5.377.000 telespettatori, share 24,08%. Il reality di Canale 5 ha invece totalizzato 3.266.000 telespettatori pari al 21,48% di share. Grande Fratello Vip 6 ... Leggi su biccy (Di martedì 30 novembre 2021) Parliamo di. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la 23^delVip che ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Lulù Selassié, Jessica Selassié, Patrizia Pellegrino e Gianmaria Antinolfi. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gianmaria, Lulù, Jessica e Patrizia. #GFVIP pic.twitter.com/zxnCeErXWb —(@) November 30, 2021 Su Rai 1 la nuovadella nuova fiction Blanca ha registrato un netto di 5.377.000 telespettatori, share 24,08%. Il reality di Canale 5 ha invece totalizzato 3.266.000 telespettatori pari al 21,48% di share.Vip 6 ...

