Arriva su Netflix la serie su Berlino | uno dei protagonisti de La Casa di Carta

La Casa di Carta è sicuramente una delle serie più popolari di Netflix. Un titolo Arrivato alla sua terza stagione e che proprio nel mese di dicembre andrà in scena con la quinta ed ultima parte. Pochi minuti fa però la piattaforma streaming ha annunciato una novità inaspettata che potrebbe rendere felici i fan della serie: verrà infatti realizzato uno spin off dedicato interamente al personaggio di Berlino, interpretato in questi anni dall'attore Pedro Alonso. Non sono ancora stati svelati ulteriori dettagli sul progetto, quindi non sappiamo se verranno coinvolti anche alcuni dei protagonisti de La Casa di Carta. Per ora conosciamo solo l'anno di uscita, ovvero il 2023.

