Aree di sosta per camionisti: l'Europa si è accorta che sono poche, senza servizi e pericolose (Di martedì 30 novembre 2021) Che le Aree di sosta per i camionisti siano poche, con spazi ridottissimi rispetto alla "domanda" e pochissimi servizi offerti per potersi nutrire, per i propri "bisogni fisici" e la propria igiene ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 30 novembre 2021) Che lediper isiano, con spazi ridottissimi rispetto alla "domanda" e pochissimiofferti per potersi nutrire, per i propri "bisogni fisici" e la propria igiene ...

Advertising

Umbria24 : Perugia, sosta selvaggia: i paletti arrivano in altre due aree di corso Cavour - lautomobile_ACI : Secondo l’analisi “Attitudine e comportamenti al parcheggio” realizzata dall’istituto di ricerca YouGov per EasyPar… - ComuneTaranto : ??Sono state istituite a #Taranto 24 aree di sosta per la ricarica di veicoli elettrici. Scopri dove si trova la col… - cittameridiane : RT @marsontheroad: #Tenerife,un'isola bellissima ma purtroppo non pronta ad accogliere i backpackers 'on the road' a causa della mancanza d… - marsontheroad : #Tenerife,un'isola bellissima ma purtroppo non pronta ad accogliere i backpackers 'on the road' a causa della manca… -