Antonio Giovinazzi in Formula E: nuovo inizio dopo l’addio ad Alfa Romeo (Di martedì 30 novembre 2021) nuovo inizio per Antonio Giovinazzi. Non di certo uno pronto a perder tempo. Nella giornata di ieri, infatti, è andato in scena il suo esordio ora in Formula E. Mancano ancora due gare dalla fine dell’impegno in Formula Uno, ma il pilota si è già calato nella sua nuova realtà. Sguardo così al futuro, diretto verso una categoria che lo ha visto ieri nella pista di Valencia, prima della stessa prova di Jeddah. Tenuti infatti proprio nella città spagnola i test pre-stagionali del Mondiale elettrico. Conclusi i rapporti con Alfa Romeo, il pilota è approdato nel team Dragon/Penske Autosport. Al suo posto, nella scuderia elvetica, è arrivato Guanyu Zhou. Antonio Giovinazzi, nuovo esordiente in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021)per. Non di certo uno pronto a perder tempo. Nella giornata di ieri, infatti, è andato in scena il suo esordio ora inE. Mancano ancora due gare dalla fine dell’impegno inUno, ma il pilota si è già calato nella sua nuova realtà. Sguardo così al futuro, diretto verso una categoria che lo ha visto ieri nella pista di Valencia, prima della stessa prova di Jeddah. Tenuti infatti proprio nella città spagnola i test pre-stagionali del Mondiale elettrico. Conclusi i rapporti con, il pilota è approdato nel team Dragon/Penske Autosport. Al suo posto, nella scuderia elvetica, è arrivato Guanyu Zhou.esordiente in ...

Advertising

FormuIa1Bot : TOP 6? - #SouthAfricanGP ???? 1º Charles Leclerc 2º Antonio Giovinazzi 3º Valtteri Bottas 4º Fernando Alonso 5º Roma… - spooddesigns : RT @F1HLM: Formula E helmet of Antonio Giovinazzi #ag99 #antoniogiovinazzi #giovinazzi #f1 #formula1 #formulae #SaudiGP - BeRxpizx : @nerynho_alo Antonio Giovinazzi - FormuIa1Bot : Pegos no pulo! Antonio Giovinazzi e Oscar Piastri foram flagrados em festa clandestina na casa de Pietro Fittipaldi! - SalvaterraBrais : RT @F1HLM: Formula E helmet of Antonio Giovinazzi #ag99 #antoniogiovinazzi #giovinazzi #f1 #formula1 #formulae #SaudiGP -