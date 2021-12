Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Nicole fa la scelta, Maria si arrabbia (Di martedì 30 novembre 2021) Durante registrazioni di Uomini e Donne del 30 novembre, le Anticipazioni raccontano della scelta di due dame di Uomini e Donne, fra cui Andrea Nicole. Inoltre, una coppia annuncia il matrimonio ed un cavaliere lascia la trasmissione. Come di consueto, a metà della settimana vengono registrate le puntate di Uomini e Donne: le Anticipazioni rivelano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Durante registrazioni didel 30 novembre, leraccontano delladi due dame di, fra cui. Inoltre, una coppia annuncia il matrimonio ed un cavaliere lascia la trasmissione. Come di consueto, a metà della settimana vengono registrate le puntate di: lerivelano L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @trash_italiano: Anticipazioni #uominiedonne: Andrea Nicole fa la sua scelta in modo insolito e scoppia la bufera in studio https://t.co… - xattorneyx : Letteralmente qualcuno legge le anticipazioni di uomini e donne ma questo social mi sorprende ogni giorno di più - veryval_ : @Juventina962 Leggiti le anticipazioni di uomini e donne e prepara i popcorn - Luca_zone : RT @trash_italiano: Anticipazioni #uominiedonne: Andrea Nicole fa la sua scelta in modo insolito e scoppia la bufera in studio https://t.co… - Antico_Egitto : Uomini e Donne, anticipazioni: Andrea Nicole ha scelto tra infuocate polemiche - -