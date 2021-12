Andrea Nicole sceglie Ciprian lontano dalle telecamere | Gianni li insulta: “Str***i” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La tronista Andrea Nicole ha scelto Ciprian lontano dalle telecamere scatenando l’ira di Gianni Sperti Nuova registrazione della trasmissione Uomini L'articolo Andrea Nicole sceglie Ciprian lontano dalle telecamere Gianni li insulta: “Str***i” proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La tronistaha sceltoscatenando l’ira diSperti Nuova registrazione della trasmissione Uomini L'articololi: “” proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

trash_italiano : Anticipazioni #uominiedonne: Andrea Nicole fa la sua scelta in modo insolito e scoppia la bufera in studio - sabrinsky1 : RT @aromik_7: Non andrea nicole che ha scelto ciprian bombandoselo a casa sua senza che la redazione fosse informata #uominiedonne https://… - zimileipc : andrea nicole che fa una figura di merda davanti a tutti per un ragazzo con cui durerà pasqua e pasquetta… - bal08221593 : tutto mi sarei aspettata da Andrea Nicole, tranne che fosse falsa e facesse una cosa del genere per mesi ha fatto… - Ariel_Merida96 : RT @amicii_news: Non Andrea Nicole che fa la sua scelta a casa sua senza dire nulla alla redazione ??????????????#uominiedonne -