Andrea Nicole ha scelto, ma infrange il regolamento e delude Maria De Filippi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Andrea Nicole ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne ma, al contrario delle classiche scelte con petali in studio e grandi applausi, la prima tronista transgender è stata costretta a lasciare lo studio di Maria De Filippi con la coda fra le gambe. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo Delle News riprese anche da Davide Maggio, Andrea Nicole avrebbe scelto Ciprian lasciando a bocca asciutta Alessandro. La scelta però sarebbe stata un po' sui generis. Secondo una prima ricostruzione, infatti, Andrea Nicole e Ciprian si sarebbero presentati negli studi di Uomini e Donne mano nella mano. I due avrebbero poi confessato a Maria De Filippi ed alla redazione di essere una coppia e di aver già passato la notte ...

