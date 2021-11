Amici, il ballerino Garrison lancia una bomba su Maria De Filippi: “Lavorare con lei è stato …” (Di martedì 30 novembre 2021) Maria De Filippi, come per ogni stagione televisiva, conduce sia Uomini e donne che Amici mentre ha appena terminato il suo ruolo in giuria a Tu si que vales accanto a Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e alla sua grandissima amica Sabrina Ferilli e a breve ritornerà al timone di C’è posta per te. Nonostante questa sovraesposizione in video, non stanca mai perchè il suo modo di fare e di essere così asciutto ed essenziale non viene mai a noia. Ogni programma che conduce è un successo e lei non è assolutamente stanca di Lavorare così tanto nonostante, oltre al lavoro che si vede da casa, c’è tutto un lavoro di dietro le quinte segue e che non lascia mai al caso ma gestisce con grande meticolosità tanto da sapere tutto quello che accade. L’ex coach di Amici, Garrison Rochelle ha ... Leggi su cityroma (Di martedì 30 novembre 2021)De, come per ogni stagione televisiva, conduce sia Uomini e donne chementre ha appena terminato il suo ruolo in giuria a Tu si que vales accanto a Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e alla sua grandissima amica Sabrina Ferilli e a breve ritornerà al timone di C’è posta per te. Nonostante questa sovraesposizione in video, non stanca mai perchè il suo modo di fare e di essere così asciutto ed essenziale non viene mai a noia. Ogni programma che conduce è un successo e lei non è assolutamente stanca dicosì tanto nonostante, oltre al lavoro che si vede da casa, c’è tutto un lavoro di dietro le quinte segue e che non lascia mai al caso ma gestisce con grande meticolosità tanto da sapere tutto quello che accade. L’ex coach diRochelle ha ...

Advertising

vitcastagna : RT @sabripillot: L'amico Ciccio di #MarioPaciolla: 'Cioè, lui fermo non sapeva stare. Doveva fare, produrre, scrivere.' Era diventato anche… - silvanapanigall : RT @sabripillot: L'amico Ciccio di #MarioPaciolla: 'Cioè, lui fermo non sapeva stare. Doveva fare, produrre, scrivere.' Era diventato anche… - FalangaGiovanna : RT @sabripillot: L'amico Ciccio di #MarioPaciolla: 'Cioè, lui fermo non sapeva stare. Doveva fare, produrre, scrivere.' Era diventato anche… - ZicaEliana : RT @sabripillot: L'amico Ciccio di #MarioPaciolla: 'Cioè, lui fermo non sapeva stare. Doveva fare, produrre, scrivere.' Era diventato anche… - SrlArt : RT @sabripillot: L'amico Ciccio di #MarioPaciolla: 'Cioè, lui fermo non sapeva stare. Doveva fare, produrre, scrivere.' Era diventato anche… -