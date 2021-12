Alvino sicuro | Il Napoli è come il Barça di Xavi e Iniesta

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il giornalista Carlosi è espresso in maniera forte sull'ultima prestazione delcontro la Lazio. Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Con il ritorno all’antico e un Mertens che ritorna a fare il Mertens, ilpalleggia alla perfezione e asfalta la Lazio. Prima del gol del 4-0 si contano 51 tocchi, qualcosa di stupefacente. Non credo sia mai accaduta nella storia del calcio, forse solo ai tempi del Barcellona di. Infortuni? Ounas e Politano hanno recuperato, Demme ha messo nelle gambe dei minuti. Finalmente c’è uno spiraglio di sole in questo tsunami di infortuni che ha colpito ilnegli ultimi tempi. Foto GETTY - DemmeSerie A "Apprezzo molto Spalletti" Spalletti? Apprezzo la ...