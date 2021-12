Alvarez Inter, il club vuole inserire Sanchez come contropartita: i dettagli (Di martedì 30 novembre 2021) Indiscrezione dall’Argentina: l’Inter offre Alexis Sanchez al River Plate per il giovane talento Julian Alvarez L’Inter offre Alexis Sanchez al River Plate per il giovane talento Julian Alvarez, su cui ci sono diversi top club europei e la concorrenza è agguerrita. L’indiscrezione arriva direttamente da Tcy Sports, che racconta di come il club nerazzurro offre il cartellino dell’attaccante cileno come parziale contropartita nell’affare per il bomber argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Indiscrezione dall’Argentina: l’offre Alexisal River Plate per il giovane talento JulianL’offre Alexisal River Plate per il giovane talento Julian, su cui ci sono diversi topeuropei e la concorrenza è agguerrita. L’indiscrezione arriva direttamente da Tcy Sports, che racconta diilnerazzurro offre il cartellino dell’attaccante cilenoparzialenell’affare per il bomber argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Inter, il baby Abner nei radar per il dopo-Perisic. E occhio ai due Alvarez - Glongari : Mezza Europa (Real, Inter, Milan, Juve, City, United) con gli occhi sul Monumental per seguire la classe di Julián… - cuoreinteristaa : RT @RiccardoDanna1: La notizia di @TyCSports trova conferma. L'#Inter è al lavoro per Julian #Alvarez: i nerazzurri offrono #Sanchez al #… - ArenaRosario : RT @it_inter: Dall'Argentina: per Julian #Alvarez, l'Inter offre al River Plate #Sanchez come contropartita tecnica - ninoBertolino : RT @calciomercatoit: ??#Milan e #Inter su #AugustinAlvarez: agente in #Italia per incontrare le due dirigenze -