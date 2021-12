Allo stadio Barbera di Palermo il ‘PreDerby del cuore’ (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Palermo – Sabato 11 dicembre alle ore 14.30, Allo stadio Barbera di Palermo, ci sarà il ‘PreDerby del cuore’, la partita di beneficenza per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dal nubifragio di Catania. Lo stadio palermitano ospiterà una partita-spettacolo fra artisti, ex calciatori di Palermo e Catania che si distribuiranno fra le due squadre. Sulla panchina della rappresentativa palermitana siederà l’attore Tony Sperandeo, su quella catanese il conduttore tv Salvo La Rosa. A ideare la manifestazione sono l’inviato delle ‘Iene’, Ismaele La Vardera, e il musicista Roy Paci. Ad aprire la partita saranno i cantanti Nek e Malika Ayane. In campo andranno Ficarra & Picone, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Stefania Petyx, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 dicembre 2021)– Sabato 11 dicembre alle ore 14.30,di, ci sarà ildel, la partita di beneficenza per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dal nubifragio di Catania. Lopalermitano ospiterà una partita-spettacolo fra artisti, ex calciatori die Catania che si distribuiranno fra le due squadre. Sulla panchina della rappresentativa palermitana siederà l’attore Tony Sperandeo, su quella catanese il conduttore tv Salvo La Rosa. A ideare la manifestazione sono l’inviato delle ‘Iene’, Ismaele La Vardera, e il musicista Roy Paci. Ad aprire la partita saranno i cantanti Nek e Malika Ayane. In campo andranno Ficarra & Picone, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Stefania Petyx, ...

