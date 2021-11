ALIBI: è uscito in tutti gli store digitali il nuovo album “Confini del mondo” (Di martedì 30 novembre 2021) ALIBI E’ uscito in tutti gli store digitali “Confini del mondo”, il secondo album della band sammarinese ALIBI, un progetto indie/pop che comprende dieci canzoni prodotte per la SanLucaSound con la supervisione artistica di Manuel Auteri, registrato da Renato Droghetti, Woodoo Sound Labs (Longiano – FC) e da Andrea Privi. “Non ti perdonerò” è il singolo scelto per il lancio dell’album, una metafora del non ascoltare l’altro, metafora che viene raccontata attraverso un’accesa discussione tra una coppia. Il brano nasce infatti da un episodio di vita quotidiana, da una riflessione personale sui propri errori e dal tentativo di guardare sé stessi da fuori. Dal testo si evince che il brano è suddiviso in due parti: ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 30 novembre 2021)E’inglidel”, il secondodella band sammarinese, un progetto indie/pop che comprende dieci canzoni prodotte per la SanLucaSound con la supervisione artistica di Manuel Auteri, registrato da Renato Droghetti, Woodoo Sound Labs (Longiano – FC) e da Andrea Privi. “Non ti perdonerò” è il singolo scelto per il lancio dell’, una metafora del non ascoltare l’altro, metafora che viene raccontata attraverso un’accesa discussione tra una coppia. Il brano nasce infatti da un episodio di vita quotidiana, da una riflessione personale sui propri errori e dal tentativo di guardare sé stessi da fuori. Dal testo si evince che il brano è suddiviso in due parti: ...

