Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge | “Mi sono innamorato di te”

anninaa00 : RT @aIcoolizzata: Biagio che ha sempre difeso Soleil e non tollera Alex Belli GIÀ LO AMO #GFVIP - FelicityTronch : Che il #GFvip sia morto e sepolto con la vittoria del settimanale CHI e di Fabrizio Coron....ops Alex Belli e Solei… - soloversacexme : RT @fraversion: che palle galattiche questa storia tra Alex Belli e Soleil. Dopo Il segreto, Lo sbadiglio. #GFVip - Skq7qZ : RT @blaccckout: Se qualcuno seriamente crede alle sceneggiate di Alex Belli si faccia vedere da un neurologo tipo subito, perché c'è sempre… - Azzurra______ : RT @_snoowhite: Aldo Montano è tutto quello che un Alex Belli non sarà mai se non nei suoi sogni. Un signore. #gfvip -

Ancora una volta, nella puntata in diretta del GFVip si è discusso a lungo sul rapporto che lega Soleil Sorge e, ma le carte sono state scoperte di notte in casa... Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.com"Frequentavo Tina Cipollari e Patrizia era gelosa!", Giucas svela un retroscena 'Tra noi c'è stato un rapporto di vera amicizia, ma non come quella tra Soleil e- esordisce la De Blanck - ...I muri cominciano a crollare. Tra Soleil Sorge e Alex Belli è amore. Sono loro stessi a confidarselo al termine della diretta di ieri sera del Gf Vip. Alfonso Signorini ieri ha scavato ...La vendetta di Delia Duran che si fa fotografare in compagnia di Simone Bonaccorsi. Ma Alex non sembra scomporsi più di tanto ...