A Roma sono cominciati i lavori di sistemazione delle principali buche stradali

(Di martedì 30 novembre 2021) AGI - Questa nottepartiti iper la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria dei tratti in periferia di quattro importanti strade consolari di: via Salaria, via Portuense, Via Tuscolana e via Casilina. All'avvio deierano presenti il sindacoRoberto Gualtieri e l'assessore capitolino aiPubblici Ornella Segnalini. "Trenta chilometri di strade del Comune diche vengono riasfaltate in profondità grazie alla convenzione con Anas, interesseranno i cittadini di tanti quartieri della Capitale come Borghesiana, Torre Gaia, Ponte Galeria, Serpentara, Anagnina,nina e Fidene. Strade che per troppo temporimaste piene die che adesso, grazie al nuovo manto ...