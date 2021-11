Succession 3 | continua il family drama targato HBO

(Di lunedì 29 novembre 2021)Più spietati che mai tornano i Roy, la famiglia multimilionaria attraverso la quale Jesse Armstrong ha raccontato la sete di potere e i drammi che si celano dietro agli scandali legati allae al vertice di un impero dei media. Attesissima e già apprezzata dalla critica di tutto il mondo arriva la terza stagione di, ilHBO già confermato per un futuro quarto capitolo, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su Now.3: cast Torna al completo il grande cast di questa serie già cult: Brian Cox nei panni del capo famiglia Logan Roy, Jeremy Strong che interpreta il primogenito di Logan, Kendall Roy, Sarah Snook è Shiv Roy, Kieran Culkin nei panni di Roman Roy. Alan Ruck è Connor Roy, Nicholas Braun ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Succession continua

... se ancora non state seguendo, vi state perdendo una delle serie migliori degli ultimi ... ma il suo "passeggero oscuro"a fargli compagnia e la serie, pur essendosi data una ...... la serie tv non solo si sofferma sui rapporti d'affari dei Roy e su un mondo chea ..., la trama della serie tv La storia è ambientata nel mondo dell' alta borghesia di New York, nel ...Nuova stagione per Succession. Su Sky ci sono gli episodi della terza stagione della premiata serie tv che continua a mietere consensi ...Nuova stagione per Succession. Su Sky ci sono gli episodi della terza stagione della premiata serie tv che continua a mietere consensi ...