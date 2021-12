Stelle al Merito del Lavoro, presente l’Ugl Palermo (Di lunedì 29 novembre 2021) Ugl Palermo presente nella giornata di lunedì 29 novembre 2021 con il segretario Franco Fasola, presso il teatro Politeama Garibaldi , per la consegna delle “ Stelle al Merito del Lavoro” conferite dal Capo dello Stato a riconoscimento dell’impegno dei cittadini lavoratori dipendenti, i quali nello svolgimento della loro attività di servizio hanno dato significativa ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di lunedì 29 novembre 2021) Uglnella giornata di lunedì 29 novembre 2021 con il segretario Franco Fasola, presso il teatro Politeama Garibaldi , per la consegna delle “aldel” conferite dal Capo dello Stato a riconoscimento dell’impegno dei cittadini lavoratori dipendenti, i quali nello svolgimento della loro attività di servizio hanno dato significativa ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

MicheleDeb1959 : @Black29867741 @9Roby11 Il reddito di cittadinanza ha seguito il reddito di inclusione e non è certo merito di Cont… - pasquino_re : @GiuseppeConteIT @luigidimaio @PaolaTavernaM5S @SPatuanelli avete avuto modo di vedere l’intervista del TG1 sera di… - FtusHarry93 : e cavolo faccio così poco per te che non ti merito e cavolo anche adesso voglio abbracciarti vorrei portarti a vede… - R_o_b_y_50 : @LaFrauMi1 Mattina al Conservatorio per premiazione stelle al merito del Lavoro. Si torna a rivivere, seppur in si… - CriSStraits : @susannaricciar1 @florastr Basta cercare e c'è tutta una letteratura in merito?? Ogni tanto leggi qualcos'altro oltr… -