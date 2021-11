Love is in the air, anticipazioni (30 novembre – 3 dicembre 2021): la seconda stagione cinque anni dopo (Di lunedì 29 novembre 2021) Love is in the air Al via la seconda stagione di Love is in the air. Sono passati cinque anni ed Eda e Serkan sono separati ma il destino li metterà di nuovo sulla stessa strada. Ecco quello che accadrà negli episodi in onda dal 30 novembre al 3 dicembre 2021, alle 16.50 su Canale 5. Love is in the air: anticipazioni da martedì 30 novembre a venerdì 3 dicembre 2021 cinque anni dopo, Eda vive a Sile insieme a sua figlia Kiraz e lavora come architetta paesaggista per un hotel. Anche Ayfer e Melo lavorano nell’hotel, in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak. Dal canto suo, Serkan è riuscito ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 novembre 2021)is in the air Al via ladiis in the air. Sono passatied Eda e Serkan sono separati ma il destino li metterà di nuovo sulla stessa strada. Ecco quello che accadrà negli episodi in onda dal 30al 3, alle 16.50 su Canale 5.is in the air:da martedì 30a venerdì 3, Eda vive a Sile insieme a sua figlia Kiraz e lavora come architetta paesaggista per un hotel. Anche Ayfer e Melo lavorano nell’hotel, in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak. Dal canto suo, Serkan è riuscito ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - Hanker__ILY : RT @fashionsoaptv: ?Ottime notizie dagli ASCOLTI TV!?? ??Love is in the air chiude la prima stagione con l'ultima puntata a 1.8 milioni di t… - candem_is_real_ : RT @fashionsoaptv: ?Ottime notizie dagli ASCOLTI TV!?? ??Love is in the air chiude la prima stagione con l'ultima puntata a 1.8 milioni di t… - fralminna : RT @redazionetvsoap: Da oggi inizia la seconda stagione di #loveisintheair. #Anticipazioni #30novembre #1dicembre - Silvia_Fancy : RT @fashionsoaptv: ?Ottime notizie dagli ASCOLTI TV!?? ??Love is in the air chiude la prima stagione con l'ultima puntata a 1.8 milioni di t… -