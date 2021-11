Lo spettro del Diavolo

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 29 novembre 2021) di Alberto Sigona. Il Milan perde anche col Sassuolo e vede traballare i propri sogni Scudetto. Il Napoli e l’Inter si candidano per un posto in prima fila. Continua a sognare in grande l’Atalanta, che affossa le ultime vanità della Juventus. La seconda caduta consecutiva del Milan – strapazzato a sorpresa dall’impavido Sassuolo – dischiude