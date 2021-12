L' elezione del presidente della Repubblica tra aneddoti | battute e curiosità

Advertising

ilriformista : Stufo delle manovrine sia della maggioranza sia di FdI, che dicono una cosa e poi ne fanno un’altra, #Draghi potreb… - Ettore_Rosato : Credo sarà un’elezione ordinata del Capo dello Stato. Ci sarà una maggioranza trasversale in grado di eleggere una… - borghi_claudio : @braveheartmmt @TipoNomeForma @paolo_gibilisco E la maggioranza lo fa anche fuori sincrono con le elezioni per tram… - Stella_D_Azione : @EnricoLetta a @Cartabiancarai3 larga maggioranza per elezione del PDR, altrimenti il governo cade ... #enricostaisereno - caterpillarrai : La lezione del professore @PaoloNataleMi sull'elezione del Presidente delle Repubblica. @RaiRadio2 -

Ultime Notizie dalla rete : elezione del

... il Senato, a voto segreto, ha approvato un ordinegiorno presentato da Leu che chiedeva il riesame, da parte della Giunta delle Elezioni, degli atti relativi alla contestatadi Vincenzo ...La prossimapresidente della Repubblica 'sarà certamente più difficile' rispetto alle dodici precedenti. Questo per via della ' frammentazioneParlamento', spiega il dem, e per la '...La Giunta non è in grado di prendere decisioni serie sulla attribuzione del seggio". Lo ha spiegato Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni, in aula dopo il voto dell'Odg Malpezzi ...Nella scheda del Consiglio, al primo posto si troverà la lista “Insieme per la Provincia di Parma”, al secondo la lista “Parma Provincia Unita”. Le elezioni saranno sabato 18 dicembre ...