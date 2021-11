Le Iene | parla il “palpeggiatore” di Greta Beccaglia

(Di lunedì 29 novembre 2021) LeIl “” di, la giornalista di Toscana Tv molestata fuori dallo stadio Castellani di Empoli, è stato rintracciato da Le. Ma anche dalla polizia. L’uomo, identificato nelle scorse ore dalle forze dell’ordine, apparirà in un servizio del programma di Italia1 in onda domani – 30 novembre – in prima serata su Italia1. Come anticipa la stessa trasmissione Mediaset con un fotogramma, a raggiungere il tifoso è stata la Iena Alice Martinelli, che ha domandato all’uomo chiarimenti sul suo ingiustificabile comportamento. L’individuo, secondo l’Ansa un 45enne residente in provincia di Ancona, sabato scorso aveva toccato il fondoschiena dalla giornalistamentre quest’ultima stava realizzando un collegamento in diretta per ...

il tifoso che ha molestato la giornalista " Non sto bene per quello che ho fatto, ho chiesto ... L'uomo dirà la sua anche domani, quando Le Iene manderanno in onda l'intervista che gli hanno fatto ...Adesso iniziano i guai per Andrea Serrani, il ristoratore marchigiano di 45 anni identificato dalle forze dell'ordine. È lui che ha ...Dopo le numerose critiche sopraggiunte in seguito alla molestia subita in diretta da Greta Beccaglia, Giorgio Micheletti ha voluto chiedere scusa per le "parole infelici" chiarendo le sue sincere inte ...