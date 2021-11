GF Vip, Alex e il discutibile bacio ’scenico’ con Soleil. Miriana: «Non vorrei mai essere sua moglie. Io l’ho vissuta una cosa così» – Video (Di lunedì 29 novembre 2021) bacio Alex e Soleil - GFVIP Nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nonostante il triangolo con la moglie di lui, Delia Duran, nella scorsa puntata si è concluso “a tarallucci e vino”, un nuovo gesto dell’attore ha spiazzato diversi coinquilini, tra cui Miriana Trevisan che si è esposta negativamente nei suoi riguardi. Tutto è partito dalla rappresentazione della Turandot, curata da Katia Ricciarelli e andata in scena nella casa sabato sera. Ad un certo punto, Alex e Soleil – seguendo il copione – si sono dati un bacio sulle labbra, più appassionato che scenico. Il bacio scenico tra Alex e Soleil nel ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 novembre 2021)- GFVIP Nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere il rapporto traBelli eSorge. Nonostante il triangolo con ladi lui, Delia Duran, nella scorsa puntata si è concluso “a tarallucci e vino”, un nuovo gesto dell’attore ha spiazzato diversi coinquilini, tra cuiTrevisan che si è esposta negativamente nei suoi riguardi. Tutto è partito dalla rappresentazione della Turandot, curata da Katia Ricciarelli e andata in scena nella casa sabato sera. Ad un certo punto,– seguendo il copione – si sono dati unsulle labbra, più appassionato che scenico. Ilscenico tranel ...

