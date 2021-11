Ci mancava pure la variante Omicron. Il virus muta, ma il vaccino rimane sempre lo stesso!? (Di lunedì 29 novembre 2021) Tutto il mondo teme l’avanzata della variante Omicron del Covid-19 che, in pochi giorni dalla sua scoperta in Sudafrica, ha già valicato i confini di diversi continenti, dall’Europa all’Australia, arrivando fin qui da noi in Italia. E lo spettro di un’ennesima accelerazione della pandemia sta facendo tornare restrizioni e confini blindati che si sperava fossero Leggi su freeskipper (Di lunedì 29 novembre 2021) Tutto il mondo teme l’avanzata delladel Covid-19 che, in pochi giorni dalla sua scoperta in Sudafrica, ha già valicato i confini di diversi continenti, dall’Europa all’Australia, arrivando fin qui da noi in Italia. E lo spettro di un’ennesima accelerazione della pandemia sta facendo tornare restrizioni e confini blindati che si sperava fossero

Advertising

giovanardiale : @repubblica Cialtroni, proprio per essere inclusivi si deve poter nominare tutto, Natale, Ramadan, ecc.non si trat… - woniepedia : Ma quanto la odio già non la sopporto mo è pure una ss? C mancava sol questo. È una donna adults e vaccinata e va a… - ylefsch : @ilfoglio_it @GuadagnoRaffae2 @GianlucaDeRosaS Hanno anche preso il bonus, ci mancava pure che nn lavorassero - Alessandrariv77 : Sto ragazzo tutto quello che ha passato gli mancava pure liulu#gfvip - pinoforconi : @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Stava tanto bene li al senato buono buono, adesso si e' svegliato di colpo e pure lu… -