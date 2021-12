ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL BRT : UN NUOVO PACCO E’ ARRIVATO ALL’UFFICIO POSTALE (Di lunedì 29 novembre 2021) In queste ore è in corso una campagna di finte EMAIL con richieste di pagamento per un presunto PACCO del corriere bartolini non consegnato a causa delle spese di spedizione. State molto attenti a non aprire il link che vi chiede di fare un versamento … Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : Caro cliente, Il tuo PACCO è ARRIVATO oggi e ha bisogno del pagamento ALLA consegna! Per ricevere il tuo ordine entro le prossime 48 ore, paga le spese di spedizione usando il link di monitoraggio qui sotto. Link di monitoraggio: link. ©2021 Servizi di elaborazione BRT. IT – Tutti i diritti riservati. Stiamo lavorando I PERICOLI DELLE EMAIL DI PHISHING Vuoi evitare di cadere nelle trappole delle EMAIL? Ecco la guida definitiva : I PRINCIPALI PERICOLI NELLE ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 29 novembre 2021) In queste ore è in corso una campagna di fintecon richieste di pagamento per un presuntodel corriere bartolini non consegnato a causa delle spese di spedizione. State molto attenti a non aprire il link che vi chiede di fare un versamento … Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : Caro cliente, Il tuooggi e ha bisogno del pagamentoconsegna! Per ricevere il tuo ordine entro le prossime 48 ore, paga le spese di spedizione usando il link di monitoraggio qui sotto. Link di monitoraggio: link. ©2021 Servizi di elaborazione BRT. IT – Tutti i diritti riservati. Stiamo lavorando I PERICOLI DELLEDI PHISHING Vuoi evitare di cadere nelle trappole delle? Ecco la guida definitiva : I PRINCIPALI PERICOLI NELLE ...

Advertising

officialmaz : Ai colleghi di @reportrai3: Attenzione! Federico #Chiesa è in prestito biennale alla #Juventus! Circa 10 milioni i… - Pontifex_it : Vorrei esortare a una visione comunitaria di fronte alla questione migratoria, a rivolgere attenzione ai più bisogn… - LongoOlgaMaria_ : @lemondefr Attenzione alla biblioteca Mitterand (costruzione a forma di L), si preparano a fare la mossa del cavall… - francuzziellu : RT @officialmaz: Ai colleghi di @reportrai3: Attenzione! Federico #Chiesa è in prestito biennale alla #Juventus! Circa 10 milioni il prest… - raffaelejosesti : RT @officialmaz: Ai colleghi di @reportrai3: Attenzione! Federico #Chiesa è in prestito biennale alla #Juventus! Circa 10 milioni il prest… -