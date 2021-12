Praga: Capitale culturale e locomotiva economica. Un esempio (anche) per l’Italia – FOTO (Di venerdì 26 novembre 2021) Praga strega il cuore. Breve o lungo che sia il soggiorno, ne diventi parte ed essa parte di te. Lo sospetti quando la vivi, te ne accorgi quando te ne vai. Perché questa è una città che attraverso se stessa racconta l’Europa meglio di qualunque altra. Ma anche perché qui il futuro è la certezza dell’oggi, non è un’ipotesi del domani. Più piccola rispetto ad altre Capitali, è un incredibile concentrato di tesori d’arte, di stili, di cultura, di storia. Chi la visita con gli occhi del bambino troverà castelli, troni, Re e cavalieri. Ma anche il grande fiume, il ponte che sembra sospeso, il meccanismo ‘magico’ dell’orologio astronomico antichissimo e quasi alchemico, i balconi degli innamorati e la casa danzante. Chi intende leggerne la storia contemporanea troverà ampie tracce del passato comunista da cui la ‘nuova ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 26 novembre 2021)strega il cuore. Breve o lungo che sia il soggiorno, ne diventi parte ed essa parte di te. Lo sospetti quando la vivi, te ne accorgi quando te ne vai. Perché questa è una città che attraverso se stessa racconta l’Europa meglio di qualunque altra. Maperché qui il futuro è la certezza dell’oggi, non è un’ipotesi del domani. Più piccola rispetto ad altre Capitali, è un incredibile concentrato di tesori d’arte, di stili, di cultura, di storia. Chi la visita con gli occhi del bambino troverà castelli, troni, Re e cavalieri. Mail grande fiume, il ponte che sembra sospeso, il meccanismo ‘magico’ dell’orologio astronomico antichissimo e quasi alchemico, i balconi degli innamorati e la casa danzante. Chi intende leggerne la storia contemporanea troverà ampie tracce del passato comunista da cui la ‘nuova ...

