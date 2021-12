Laura Chiatti mai vista così sexy: scollatura e spacco al limite della censura (Di venerdì 26 novembre 2021) “La cosa più bella del mio lavoro? Il mio lavoro”. Scrive così Laura Chiatti postando i video di uno shooting ad alto tasso erotico. L’attrice indossa un abito dorato che le lascia scoperto il décolleté e uno spacco vertiginoso mostra scorci intriganti di pelle nuda. Si filma stesa sul divano e ammicca all’obiettivo facendo sognare i fan. Sui social i complimenti più belli sono quelli delle amiche. “Ho visto un angelo” scrive la top model Eva Riccobono sotto lo scatto che ritrae la Chiatti come una vera dea della bellezza e dell’eleganza. Non manca nemmeno il commento dell’amico ed ex fidanzato Francesco Arca: “Mamma mia, pazzesca!”. Il marito Marco Bocci ha solo una parola per descrivere la moglie: “Principessa”, mentre lei sul profilo di lui replica così: “Amore mio ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 26 novembre 2021) “La cosa più bella del mio lavoro? Il mio lavoro”. Scrivepostando i video di uno shooting ad alto tasso erotico. L’attrice indossa un abito dorato che le lascia scoperto il décolleté e unovertiginoso mostra scorci intriganti di pelle nuda. Si filma stesa sul divano e ammicca all’obiettivo facendo sognare i fan. Sui social i complimenti più belli sono quelli delle amiche. “Ho visto un angelo” scrive la top model Eva Riccobono sotto lo scatto che ritrae lacome una vera deabellezza e dell’eleganza. Non manca nemmeno il commento dell’amico ed ex fidanzato Francesco Arca: “Mamma mia, pazzesca!”. Il marito Marco Bocci ha solo una parola per descrivere la moglie: “Principessa”, mentre lei sul profilo di lui replica: “Amore mio ...

