Generazioni sotto esame. Dalla maturità all’esame di Stato, che ne sarà della prova scritta? (Di venerdì 26 novembre 2021) L’esame di Stato una volta veniva chiamato esame di maturità, e ancora oggi molti continuano a dargli questo nome, perché di maturità e riti di passaggio legati alla crescita in fin dei conti si tratta. Dal 2000, e cioè da quando la riforma Berlinguer ridisegnò gli assetti della scuola italiana, ha invece preso il nome di esame di Stato. Diventando non più di “maturità”, ma di Stato, l’esame che segna la fine del percorso di studi nella scuola secondaria superiore è cambiato però non solo nel nome, ma anche nella sua struttura. I vari tentativi di renderlo più efficace, affidabile e “moderno” hanno messo ripetutamente alla prova i ministri dell’Istruzione di tutti i governi che si ... Leggi su leurispes (Di venerdì 26 novembre 2021) L’diuna volta veniva chiamatodi, e ancora oggi molti continuano a dargli questo nome, perché die riti di passaggio legati alla crescita in fin dei conti si tratta. Dal 2000, e cioè da quando la riforma Berlinguer ridisegnò gli assettiscuola italiana, ha invece preso il nome didi. Diventando non più di “”, ma di, l’che segna la fine del percorso di studi nella scuola secondaria superiore è cambiato però non solo nel nome, ma anche nella sua struttura. I vari tentativi di renderlo più efficace, affidabile e “moderno” hanno messo ripetutamente allai ministri dell’Istruzione di tutti i governi che si ...

