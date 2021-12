Madonna e gli scatti hot su instagram, spunta un seno nudo: è boom di like. (Di giovedì 25 novembre 2021) Madonna continua a stupire i suoi fan. La regina del Pop, sulla breccia da ormai oltre trent’anni, continua a tenere alta l’attenzione dei propri fan. Da sempre maestra nell’uso dei media per fini promozionali, Madonna questa volta torna a farsi fotografare con l’intento di attirare l’attenzione di tutti e di stupire. La cantante, infatti, ha appena pubblicato su instagram una serie di foto hot, che hanno raccolto migliaia di like dai suoi fan. Madonna, all’eta di 63 anni, gioca con il suo corpo, senza alcuna timidezza, mostrandosi in una serie di di scatti hot: adagiata su un letto si mostra sensuale, con le calze a rete e i tacchi a spillo. Sopra il letto un angelo, in primo pian una collana con il crocifisso. L'articolo proviene da Glamour. Leggi su blog.libero (Di giovedì 25 novembre 2021)continua a stupire i suoi fan. La regina del Pop, sulla breccia da ormai oltre trent’anni, continua a tenere alta l’attenzione dei propri fan. Da sempre maestra nell’uso dei media per fini promozionali,questa volta torna a farsi fotografare con l’intento di attirare l’attenzione di tutti e di stupire. La cantante, infatti, ha appena pubblicato suuna serie di foto hot, che hanno raccolto migliaia didai suoi fan., all’eta di 63 anni, gioca con il suo corpo, senza alcuna timidezza, mostrandosi in una serie di dihot: adagiata su un letto si mostra sensuale, con le calze a rete e i tacchi a spillo. Sopra il letto un angelo, in primo pian una collana con il crocifisso. L'articolo proviene da Glamour.

