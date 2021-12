Subaru Solterra - La prima elettrica delle Pleiadi (Di giovedì 18 novembre 2021) Ci siamo, anche la Subaru sbarca per la prima volta nel mondo dell'elettrico con la Suv Solterra. Iniziando così un percorso inedito, con una ruote alte media, lunga 4,69 metri, alta 1 e 65 e dal passo generoso di 2,85 metri, che regala molto spazio ai cinque passeggeri e un bagagliaio di 464 litri. Neanche a dirlo, la trazione è integrale, mentre la luce libera minima da terra è di 21 centimetri. Cugine prime. La Solterra, che sarà lanciata in Italia entro la metà del 2022, nasce da un progetto congiunto con la Toyota, che, ricordiamolo, è azionista di maggioranza relativa della Subaru. E, infatti, la parentela della Solterra con l'altrettanto nuova bZ4X della Casa di Aichi è strettissima, come si può vedere dall'insieme del corpo vettura, tanto che le differenze estetiche principali ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 novembre 2021) Ci siamo, anche lasbarca per lavolta nel mondo dell'elettrico con la Suv. Iniziando così un percorso inedito, con una ruote alte media, lunga 4,69 metri, alta 1 e 65 e dal passo generoso di 2,85 metri, che regala molto spazio ai cinque passeggeri e un bagagliaio di 464 litri. Neanche a dirlo, la trazione è integrale, mentre la luce libera minima da terra è di 21 centimetri. Cugine prime. La, che sarà lanciata in Italia entro la metà del 2022, nasce da un progetto congiunto con la Toyota, che, ricordiamolo, è azionista di maggioranza relativa della. E, infatti, la parentela dellacon l'altrettanto nuova bZ4X della Casa di Aichi è strettissima, come si può vedere dall'insieme del corpo vettura, tanto che le differenze estetiche principali ...

Servono le elettriche piccole, ma il 2022 porta solo Suv... La Subaru Solterra avrà lo stesso pacco - batterie da 71,4 kWh , ma con 460 km di autonomia . Come ogni Subaru che si rispetti, ha l a trazione 4 4 , con due motori elettrici (potenza complessiva ...

