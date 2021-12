Studio Iss: in 6 mesi evitati oltre 12mila morti grazie alla campagna di vaccinazione (Di mercoledì 17 novembre 2021) E per tornare completamente alla vita pre pandemia ma in sicurezza è necessaria - come riporta il sito web ilgiorno.it - con una copertura del 90% della popolazione (a partire dai 5 anni d'età). A ... Leggi su salernonotizie (Di mercoledì 17 novembre 2021) E per tornare completamentevita pre pandemia ma in sicurezza è necessaria - come riporta il sito web ilgiorno.it - con una copertura del 90% della popolazione (a partire dai 5 anni d'età). A ...

Advertising

megliobarbari : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore L’ISS: L’efficacia del VACClNO cala al 39% dopo 5 mesi. È del 28 agosto il mio tweet con lo studio… - Pabos0 : @BrutalDeluxe2 Non c'è niente di sbagliato, ma non capisco perché ISS non stia pubblicando. Non so se lo studio lin… - Piero42395724 : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore L’ISS: L’efficacia del VACClNO cala al 39% dopo 5 mesi. È del 28 agosto il mio tweet con lo studio… - dalpha423 : RT @mrcllznn: Secondo l'ISS, l'efficacia del vaccino negli immunizzati con terza dose è del 93%. Studio Israele: 'Contro variante Omicron s… - EmMicucci : @FranceskoNew Pregliasco in generale ha fornito quel dato. Così come lo studio di lancet a cui fa riferimento Manto… -