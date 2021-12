Covid, Oms: "L'Europa è l'unica regione al mondo in cui salgono i decessi" (Di mercoledì 17 novembre 2021) Sono oltre 3,3 milioni le nuove infezioni registrate, 2,1 milioni delle quali nel continente europeo. I contagi più alti sono stati registrati in Russia, Germania e Regno Unito, mentre i decessi sono saliti del 67% in Norvegia e del 38% in Slovacchia Leggi su rainews (Di mercoledì 17 novembre 2021) Sono oltre 3,3 milioni le nuove infezioni registrate, 2,1 milioni delle quali nel continente europeo. I contagi più alti sono stati registrati in Russia, Germania e Regno Unito, mentre isono saliti del 67% in Norvegia e del 38% in Slovacchia

