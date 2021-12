Covid, in Germania nuovo record di contagi. Merkel: "Situazione drammatica" (Di mercoledì 17 novembre 2021) In Russia 1247 decessi nelle ultime 24 ore. Restrizioni a Pechino prima delle Olimpiadi invernali. record di contagi anche in Repubblica Ceca e in Corea del Sud, a Seul 1.436 casi in 24 ore. In Irlanda torna il coprifuoco: locali chiusi a mezzanotte e smart working Leggi su rainews (Di mercoledì 17 novembre 2021) In Russia 1247 decessi nelle ultime 24 ore. Restrizioni a Pechino prima delle Olimpiadi invernali.dianche in Repubblica Ceca e in Corea del Sud, a Seul 1.436 casi in 24 ore. In Irlanda torna il coprifuoco: locali chiusi a mezzanotte e smart working

Advertising

MediasetTgcom24 : Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - SkyTG24 : #Vaccino #Covid19, in Francia e Germania terza dose dopo 3 mesi - giotim2 : RT @actarus1070: Scandalo in Germania. Il sindaco di Amburgo aveva dichiarato che i non vaccinati costituivano il 95% dei casi di Covid, p… - miagmarsuren : RT @actarus1070: Scandalo in Germania. Il sindaco di Amburgo aveva dichiarato che i non vaccinati costituivano il 95% dei casi di Covid, p… - PagnuttiMarco : RT @actarus1070: Scandalo in Germania. Il sindaco di Amburgo aveva dichiarato che i non vaccinati costituivano il 95% dei casi di Covid, p… -