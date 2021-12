Giorgio Palù: "Se l'Ema autorizza il vaccino pediatrico, l'Aifa si adegua" (Di giovedì 11 novembre 2021) Il presidente dell'Aifa a 'Porta a Porta': "Sulle pillole anti-Covid di Pfizer e Merck, che trattano l'infezione già in atto con sintomi, l'Aifa sta valutando così come Ema: questi farmaci potrebbero arrivare a breve" Leggi su rainews (Di giovedì 11 novembre 2021) Il presidente dell'a 'Porta a Porta': "Sulle pillole anti-Covid di Pfizer e Merck, che trattano l'infezione già in atto con sintomi, l'sta valutando così come Ema: questi farmaci potrebbero arrivare a breve"

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Palù Vaccini, arriva Novavax: efficacia, somministrazione e date. Ecco i dettagli Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù, spiega che Novavax è stato prodotto con una diversa tecnologia ed ha un vantaggio rispetto ai vaccini mRna: non ha bisogno della catena ...

Scuola, decreto Natale: cosa cambia e regole/ Vacanze, screening e mascherine FFP2 Il virologo Giorgio Palù , presidente dell'Aifa, non aveva escluso tale ipotesi. Lo ha fatto invece il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi . Bollettino vaccini covid oggi 23 dicembre/ 16.2 ...

