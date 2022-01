Ha stuprato la figlia..., insieme alla madre, dopo averle schiacciato la testa a pedate (Di venerdì 5 novembre 2021) Articolo..., tratto da... www.ilgiorno.it ! Cinque anni di carcere per l'aguzzino potranno salvare la vita a una ragazzina di 13 anni e alla sua mamma di 34? A leggere le carte che dispongono l'arresto e il carcere per un egiziano ... Leggi su messinamagazine (Di venerdì 5 novembre 2021) Articolo..., tratto da... www.ilgiorno.it ! Cinque anni di carcere per l'aguzzino potranno salvare la vita a una ragazzina di 13 anni esua mamma di 34? A leggere le carte che dispongono l'arresto e il carcere per un egiziano ...

Advertising

Tovarishit : @aporiia_ @selvaggiamente4 Apprezzo i miti nordici. Thofnir, quindi hai stuprato mia figlia? Tranquillo. Problemi s… - LHenryWott0n : @davideroberti_ @matteosalvinimi Un rumeno di merda ha stuprato sua figlia, non stiamo qui a fare i buonisti con un… - evavola : @ElfReloaded1 Poco fa leggevo del subumano che ha stuprato e ingravidato la figlia. Questi sono indegni di vivere e mi fermo qui. - Sergio43289485 : @matteosalvinimi Anche un italiano ha stuprato per anni la figlia e è stato arrestato. Essendo italiano non bisogn… - Moreno35776225 : @ilgiornale Sono D'accordissimo PERÒ SENZA ANESTESIA PERCHÉ LA FIGLIA CHE HA STUPRATO NON L'AVEVA E GLI HA ROVINATO… -