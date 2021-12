Ha stuprato la figlia..., insieme alla madre, dopo averle schiacciato la testa a pedate (Di venerdì 5 novembre 2021) Articolo..., tratto da... www.ilgiorno.it ! Cinque anni di carcere per l'aguzzino potranno salvare la vita a una ragazzina di 13 anni e alla sua mamma di 34? A leggere le carte che dispongono l'arresto e il carcere per un egiziano ... Leggi su messinamagazine (Di venerdì 5 novembre 2021) Articolo..., tratto da... www.ilgiorno.it ! Cinque anni di carcere per l'aguzzino potranno salvare la vita a una ragazzina di 13 anni esua mamma di 34? A leggere le carte che dispongono l'arresto e il carcere per un egiziano ...

Advertising

lil_inga_85 : Tonali ti ha stuprato la mamma e la figlia, sennò non si spiega - conlavistablack : 'Uomo' di 40 anni arrestato per aver stuprato diverse volte una bambina di 14 anni che era la figlia del suo partne… - giorgibruni : Per i giudici l’amore di un padre per la figlia vale 1/4 di quello di una madre: sconto al migrante che ha stuprato… - MagiFausto : RT @ombrysan: Per i giudici l’amore di un padre per la figlia vale 1/4 di quello di una madre: sconto al migrante che ha stuprato a morte b… - ombrysan : Per i giudici l’amore di un padre per la figlia vale 1/4 di quello di una madre: sconto al migrante che ha stuprato… -