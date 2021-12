Brescia | estorsione | spaccio di droga e lesioni Arrestati due fratelli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brescia estorsione

... e da alcuni anni si era trasferito in provincia di. Il mondo fuori doveva correre molto ... Franzè era stato condannato a tre anni con rito abbreviato per una tentatada 100 mila ...... Carabinieri e Polizia, non più tardi di un mese fa ha ricevuto proprio in cella la notifica dell'ultima ordinanza chiesta dal pm Paolo Savio e firmata dal gip Elena Stefana per usura,, ...Il pluripregiudicato di origini calabresi, residente nel Bresciano, si è tolto la vita attorno alle 11 di mercoledì nel carcere di Ascoli Piceno ...Si è impiccato ieri nel carcere di Ascoli Piceno Roberto Franzè, di 45 anni, pregiudicato residente nel Bresciano ma di origini calabresi. A trovarlo senza vita i compagni di cella, rientrati dall’ora ...