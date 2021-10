Zuppa di Porro 20 ottobre 2021

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)di. Manovra da 23 miliardi, di ci 8 di meno tasse, e il resto boh? Inviata in ritardo alla commissione, nota il Tempo, ma nessun fiata. Deficit sfiora il 6 per cento e nessuno fiata. Sulle pensioni invece si litiga. Lamorgese parla e non si capisce bene Le femministe francesi, per fortuna che non le abbiamo. Licenziato il direttore della Bild perchè ci provava con le giornaliste, dopo inchiesta Nyt, cosa c’è sotto. Resa dei conti del centrodestra, solo perche il cav scende a Roma. Chavez finanziava i grillini, aveva ragione Manzo sul giornale. IL fatto gufa sulle inchieste d Renzi Ci ha lasciato Amicone, e il ricordo più bello lo scrive Giuliano Ferrara. Un grande abbraccio al Luigi e alla sua splendida famiglia #rassegnastampa20ott L'articolo proviene da Nicola