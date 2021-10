Zucchero in Follow You Follow Me dei Genesis, il nuovo singolo anticipa Discover (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Zucchero in Follow You Follow Me dei Genesis: è il nuovo singolo in radio da venerdì 22 ottobre ed è il primo estratto dal nuovo album dell’artista. Per la prima volta Zucchero si cimenta con un disco di cover e annuncia l’uscita di Discover, in programma per il 19 novembre. All’interno del progetto anche alcuni duetti con ospiti d’eccezione. Zucchero duetta virtualmente con Fabrizio De André ma anche con Elisa, Mahmood e con Bono. 14 in tutto le tracce del progetto che verrà aperto da Follow You Follow Me dei Genesis. Zucchero ha lavorato ad una nuova ed inedita versione del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)inYouMe dei: è ilin radio da venerdì 22 ottobre ed è il primo estratto dalalbum dell’artista. Per la prima voltasi cimenta con un disco di cover e annuncia l’uscita di, in programma per il 19 novembre. All’interno del progetto anche alcuni duetti con ospiti d’eccezione.duetta virtualmente con Fabrizio De André ma anche con Elisa, Mahmood e con Bono. 14 in tutto le tracce del progetto che verrà aperto daYouMe deiha lavorato ad una nuova ed inedita versione del ...

RadioWebItalia : “Follow you follow me” il nuovo singolo di Zucchero @RadioWebItalia - st4t3_0f_gr4c3 : RT @IlContiAndrea: #Discover è il nuovo album di cover di #Zucchero, in uscita il 19 novembre. Il 22 ottobre il singolo “Follow you follow… - pazienzaefede : Il nuovo singolo di Zucchero (fuori il 22/10) è la cover di “Follow You Follow Me” dei Genesis, l'ex sigla di #PomeriggioCinque - MariaclaraPra : RT @IlContiAndrea: #Discover è il nuovo album di cover di #Zucchero, in uscita il 19 novembre. Il 22 ottobre il singolo “Follow you follow… - Mauxa : Discover, il nuovo album di Zucchero: Follow you follow me è il primo singolo estratto -