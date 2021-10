“Zona Bianca”, anticipazioni puntata del 20 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda stasera 20 ottobre prima serata su Retequattro , Giuseppe Brindisi, con i suoi ospiti in studio, proverà a fare chiarezza sulle diverse piazze italiane che stanno infuocando il dibattito sul vaccino e il green pass obbligatorio sul posto di lavoro. “Zona Bianca” ritorna stasera 20 ottobre su Retequattro Da una parte Trieste, dove la protesta è ancora in corso, dall’altra gli scontri di Roma che tornano prepotentemente sulla scena politica, soprattutto dopo le parole del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese in aula al Senato. In studio, con documenti esclusivi, Giuseppe Brindisi analizzerà anche il rapporto tra i movimenti di estrema ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel nuovo appuntamento con “”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda stasera 20prima serata su Retequattro , Giuseppe Brindisi, con i suoi ospiti in studio, proverà a fare chiarezza sulle diverse piazze italiane che stanno infuocando il dibattito sul vaccino e il green pass obbligatorio sul posto di lavoro. “” ritorna stasera 20su Retequattro Da una parte Trieste, dove la protesta è ancora in corso, dall’altra gli scontri di Roma che tornano prepotentemente sulla scena politica, soprattutto dopo le parole del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese in aula al Senato. In studio, con documenti esclusivi, Giuseppe Brindisi analizzerà anche il rapporto tra i movimenti di estrema ...

