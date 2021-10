Zona Bianca | anticipazioni e ospiti della puntata del 20 ottobre 2021

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mercoledì 20su Rete 4 torna il consueto appuntamento con, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Nella trasmissione, affidata alle mani di Giuseppe Brindisi, si continua a parlare degli scontri nelle piazze italiane, divise tra il tema di vaccini e Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro. Vi raccomandiamo... Green Pass e 15: allerta su tamponi, trasporti e piano sicurezza Da una parte Trieste, dove la protesta è ancora in corso e dall’altra la manifestazione violenta di Roma che tornano a essere oggettoscena politica, soprattutto dopo le parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese in aula al Senato. In studio, con ...

Advertising

VittorioSgarbi : Tra poco in diretta a “Zona Bianca” su Rete 4. Seguitemi. @zona_bianca @rete4 @stampasgarbi - Armandoann4 : RT @tuttotv_info: #ZonaBianca di #GiuseppeBrindisi, anticipazioni e OSPITI di stasera | #Rete4 > - tvblogit : Zona Bianca: puntata 20 ottobre, streaming, ospiti e tutto quello che c’è da sapere - ventoc : RT @gasparripdl: E poi stasera alle 22:40 a @zona_bianca ?????? - ABurceri : RT @ScrivoLibero: 'Succede veramente. Spari e bombe, da sempre, in una straordinaria porzione d'Italia, la zona di Punta Bianca, candidata… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bianca

Dituttounpop

Tra le argomentazioni a favore dell'eliminazione dell'isola pedonale ci sarebbe, ad esempio, il ritorno della Sicilia in, il rientro al lavoro della quasi totalità dei dipendenti pubblici ......granulosa in unainnevata nella regione di Hisui e il narratore nel video descrive di aver visto un Pokémon misterioso. Il Pokémon sembra avere una coda rossa, una soffice pellicciasulla ...L’effetto vaccini a Cremona e in Lombardia è travolgente e si riflette a pieno sui numeri della pandemia che ogni giorno la Regione rende noti. Uno degli ultimi è ...Scopriamo le anticipazioni, gli argomenti trattati e gli ospiti della puntata di Zona Bianca che andrà in onda stasera in prima serata ...